2019-10-18T15:05:27+03:00
Общество

100-летие народного поэта: как в Уфе отметят юбилей Мустая Карима

В администрации рассказали, какие мероприятия пройдут в столице Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе пройдет литературный флешмоб «День с Мустаем Каримом»В Уфе пройдет литературный флешмоб «День с Мустаем Каримом»
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Завтра, 19 октября, в Уфе отметят 100-летие народного поэта Башкирии Мустая Карима. По этому случаю в городе пройдет ряд мероприятий. О них рассказали в пресс-службе столичной администрации.

В сквере Мустая Карима, возле Дома профсоюзов, весь день будут звучать стихотворения поэта на разных языках. Здесь также состоится возложение цветов к памятнику писателя. В связи с этим власти перекроют две улицы.

По всему городу пройдет литературный флешмоб «День с Мустаем Каримом». Каждый желающий сможет прочесть отрывки из произведений поэта и послушать других. Флешмоб рассредоточиться по 11 площадкам, среди них памятник Мустаю Кариму, площадь перед театром «Нур» и сквер 50-летия Победы. С полным перечнем мест можно ознакомиться по ссылке.

Завершит празднование 100-летия Мустая Карима в Уфе торжественный вечер, который состоится в конгресс-холле «Торатау».

ИСТОЧНИК KP.RU

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