В день празднования 100-летия Мустая Карима полностью перекроют две улицы в центре Уфы

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-17T10:39:00+03:00

19 октября нельзя будет проехать по некоторым участкам улиц Мустая Карима и Кирова

Ограничения будут действовать 19 октября с 6:00 до 16:00

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19 октября из-за проведения праздничных мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения народного поэта Мустая Карима городские власти перекроют две центральные улицы в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Проезд для автомобилей и общественного транспорта будет полностью ограничен с 6:00 до 16:00 на улицах Мустая Карима (от Достоевского до Чернышевского) и Кирова (от Ленина до Мустая Карима).

Администрация города просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU