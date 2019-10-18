2019-10-18T18:21:11+03:00
Происшествия

«Пыталась поймать попутку»: уфимка, погибшая под колесами элитной иномарки опоздала на автобус

26-летняя Татьяна К. скончалась на месте
Эльвина АПАРИНА
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14 октября под Уфой на трассе Самара-Уфа-Челябинск произошла смертельная авария с участием пешехода. Как ранее сообщала «Комсомолка», на темной дороге 49-летний водитель «Лексуса» сбил 26-летнюю девушку, которая пыталась перейти дорогу в неустановленном для этого месте. Она скончалась на месте аварии до приезда скорой.

Ею оказалась Татьяна Кафарская, жительница Иглинского района. В тот роковой день она ехала с работы домой. Женщина опоздала на рейсовый автобус, чтобы добраться до поселка, и пыталась поймать попутный транспорт.

За рулем элитного автомобиля был коммерческий директор одного из крупных предприятий Башкирии. Начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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