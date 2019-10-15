2019-10-15T07:20:44+03:00
Происшествия

В Башкирии ночью насмерть сбили женщину и велосипедиста

Аварии произошли в Уфимском и Мечетлинском районах
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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За минувшие сутки в Башкирии на дороге насмерть сбили двух людей – 26-летнюю женщину и 39-летнего велосипедиста.

Первое ДТП произошло вечером в Мечетлинском районе. 33-летний местный житель за рулём «Лады Гранта» на подъезде к деревне Азикеево сбил мужчину на велосипеде. 39-летний местный житель скончался до приезда медиков.

Вторая авария произошла в Уфимском районе на 1464 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 49-летний уфимец за рулем «Лексуса» сбил 26-летнюю жительницу Иглинского района. От полученных травм она также скончалась на месте. Со слов водителя, она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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