2019-10-18T13:18:15+03:00
Общество

Билеты на концерты Юрия Шевчука в Уфе раскупили за два месяца до выступлений

В столице Башкирии музыкант исполнит акустическую программу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Шевчук даст в Уфе два концертаШевчук даст в Уфе два концерта
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Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук приедет в Уфу с новой программой «Акустика». Билеты на оба выступления в столице Башкирии, которые состоятся пятого и девятого декабря, уже распроданы. Об этом сообщили в паблике ДДТ ВКонтакте и на официальном сайте группы.

– Респект и уважуха, уфимцы, – написали администраторы сообщества.

Некоторые республиканские СМИ сообщают, что еще один концерт пройдет в Стерлитамаке, однако пока на официальных ресурсах подтверждения данной информации нет. Возможно, вопрос о проведении дополнительного выступления все еще решается.

По словам Юрия Шевчука, акустика – «самый честный и чистый формат музыки, в котором каждый звук становится решающим в общем строе звучания». Музыкант подметил, что новая «программа звучит не менее динамично, чем электричество» и в ней присутствует диалог с публикой.

Напомним, последний визит Юрия Шевчука на родину был связан с печальным событием. Музыкант приехал в Уфу, чтобы похоронить маму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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