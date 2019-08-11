Юрий Шевчук отменил выступление на фестивале из-за смерти матери

Сегодня, 11 августа, группа «ДДТ» должна была выступить на фестивале «Летчик. Дача. Лето» в Ярославской области, но накануне из Уфы, где в последние годы жила мама рок-музыканта, пришли тревожные новости: сестра Юрия - Наталья позвонила брату и рассказала о резком ухудшении самочувствия 94-летней Фании Акрамовны Гареевой-Шевчук. Обеспокоенный рок-музыкант немедленно вылетел из Санкт-Петербурга на родину матери и едва успел застать ее в живых - Фания Акрамовна скончалась практически у него на глазах. Ушла тихо, в собственной постели. Юрий рассказал друзьям, что буквально на минуту вышел из комнаты, а когда вернулся, все было кончено, мама уже не дышала.

Смерть самого близкого человека стала страшным ударом для музыканта, у которого всегда была очень прочная связь с мамой - в детстве отец нередко даже называл Юрия «маменькиным сынком». Хотя в последние годы Шевчук и его мама жили далеко друг от друга: Фания Акрамовна с дочерью в башкирской столице, а ее знаменитый сын в Санкт-Петербурге, тем не менее Юрий всегда был на связи с родными, постоянно звонил и всегда находил время, чтобы хотя бы на несколько дней прилететь в Уфу. В конце весны музыкант провел с мамой несколько недель, а осенью, после всех летних фестивалей, планировал вновь наведаться на родину. К сожалению, прилететь в Уфу ему пришлось гораздо раньше запланированного и вместо общения с близкими и друзьями заниматься организацией похорон.

Фание Гареевне Акрамовой-Шевчук было 94 годаФото: Марат МУЛЮКОВ

- Сегодня мы стали взрослыми - не очень приятное чувство, - сказал Юрий, стоя у могилы матери, которую похоронили на Южном кладбище Уфы, рядом с супругом Юлианом Сосфеновичем - отец лидера «ДДТ» ушел из жизни шесть лет назад. Прежде чем отправиться на кладбище в одной из самых старых церквей Уфы - Спасском храме прошло отпевание Фании Акрамовны, которая несмотря не то, что происходила из семьи правоверных мусульман - ее дед был муллой, приняла христианство вслед за своими детьми и мужем-украинцем, получив при крещении имя Фаина. В последний путь маму Шевчука пришли проводить близкие друзья Юрия, музыканты первого, уфимского состава «ДДТ», известные художники - выпускники Башкирского педагогического института, где она проработала несколько лет секретарем и лаборантом на кафедре художественно-графического факультета и который впоследствии окончил и ее сын.

- Как говорится, друзья познаются в беде - рад видеть здесь родной худграф, осколки «ДДТ», друзей, - поблагодарил Юрий Юлианович собравшихся, многие из которых, как экс-министр культуры Башкирии, а ныне российский дипломат в Катаре Ильдус Илишев, знали мать рокера с юности.

Когда траурная процессия прибыла на кладбище пошел дождь - капли дождя стекали по осунувшемуся лицу Шевчука, смешиваясь со слезами, когда он слушал последнюю поминальную молитву, которую читал священник. Сам музыкант был немногословен - было видно, как ему тяжело подобрать нужные слова.

- Мама первая познакомила меня с Пушкиным. Еще от нее я узнал слово такое - импрессионизм, заставила задуматься, - вспоминал Юрий. - А потом на худграф к себе пристроила... Так вот благодаря маме я на улице не остался - стал рисовать, музыкой заниматься понемногу.

Родители рок-музыканта покоятся рядом: отец, Юлиан Сосфенович, ушел из жизни шесть лет назадФото: Марат МУЛЮКОВ

Позже, на поминках, которые прошли в одном из ресторанов Гостиного двора было сказано много добрых слов о маме Шевчука - она запомнилась многим, как очень душевный, светлый человек, и вместе с тем обладающий невероятной внутренней силой. Юрий и его друзья юности вспоминали, что Фания Акрамовна порой бывала довольно строгой со своими детьми.

- Мама была ветераном труда, работала в годы войны радисткой, обеспечивала Северный морской путь в тяжелейших условиях, была «Почетным полярником», имеет медаль «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны». Люди этого поколения снаружи жесткие, но внутри у них тепло, - отметил Шевчук.

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