«ВЫБОР ГОДА-2019»: голосуйте за лучших в Уфе

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-19T08:04:23+03:00

В 18 номинациях представлены лучшие в своем деле по мнению читателей «Комсомолки»

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«Комсомольская правда» запускает народное голосование «ВЫБОР ГОДА-2019», которым будут выявлены лучшие поставщики товаров и услуг в Уфе. Если вы остались довольны качеством работы сотрудников и бизнесменов города, это ваш шанс поддержать их.

В голосовании участвуют более ста организаций, представленных в 18 категориях. «ВЫБОР ГОДА-2019» – честный и непредвзятый отбор лучших в своем деле. Это голосование – способ посоветовать хорошую фирму не только своим знакомым, но и всем уфимцам.

Фирмы представлены в номинациях:

– Застройщик года;

– Автосалон года;

– Ресторан года;

– Вуз года;

– Салон красоты года;

– Пищевой производитель года;

– Медицинская организация года;

– Стоматология года;

– Торговый центр года;

– Страховая компания года;

– Строительный магазин года;

– Центр ландшафтного дизайна;

– Агентство недвижимости года;

– Банк года;

– Оператор связи года;

– Провайдер года;

– Автошкола года;

– Лучшее предприятие в сфере услуг бытового обслуживания.

Голосование будет закрыто 16 декабря, успейте перейти по ссылке https://www.kp.ru/best/ufa/golosovanie/. В конце года станет ясно, кто заслужил звание лучшего по мнению наших читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU