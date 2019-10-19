«ВЫБОР ГОДА-2019»: голосуйте за лучших в Уфе
«Комсомольская правда» запускает народное голосование «ВЫБОР ГОДА-2019», которым будут выявлены лучшие поставщики товаров и услуг в Уфе. Если вы остались довольны качеством работы сотрудников и бизнесменов города, это ваш шанс поддержать их.
В голосовании участвуют более ста организаций, представленных в 18 категориях. «ВЫБОР ГОДА-2019» – честный и непредвзятый отбор лучших в своем деле. Это голосование – способ посоветовать хорошую фирму не только своим знакомым, но и всем уфимцам.
Фирмы представлены в номинациях:
– Застройщик года;
– Автосалон года;
– Ресторан года;
– Вуз года;
– Салон красоты года;
– Пищевой производитель года;
– Медицинская организация года;
– Стоматология года;
– Торговый центр года;
– Страховая компания года;
– Строительный магазин года;
– Центр ландшафтного дизайна;
– Агентство недвижимости года;
– Банк года;
– Оператор связи года;
– Провайдер года;
– Автошкола года;
– Лучшее предприятие в сфере услуг бытового обслуживания.
Голосование будет закрыто 16 декабря, успейте перейти по ссылке https://www.kp.ru/best/ufa/golosovanie/. В конце года станет ясно, кто заслужил звание лучшего по мнению наших читателей.
ИСТОЧНИК KP.RU