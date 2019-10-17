Стали известны подробности убийства парня в Уфе, который избивал свою девушку

СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-17T20:14:46+03:00

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Сегодня, 17 октября, стали известны подробности семейной драмы, разразившейся в уфимском микрорайоне Черниковка еще в минувшее воскресенье. В тот злополучный день нетрезвый 30-летний мужчина стал в очередной раз избивать свою 29-летнюю сожительницу. При попытке защититься женщина схватила нож и ударила им изверга. Прибывшие на место медики не смогли спасти домашнего тирана. Ранее «Комсомольская правда – Уфа» писала об этой трагической истории.

В популярном новостном сообществе в социальной сети «Вконтакте» появились подробности кровавой драмы. По версии администраторов паблика, обороняясь от сожителя женщина случайно вонзила ему нож в брюхо – якобы она поначалу даже не заметила этого. Мужчина скончался от нанесенной травмы, а уфимку в тот же вечер увезли в следственный комитет - давать показания.

В этом же сообществе сообщается, что сейчас родственники убитого требуют наказать девушку максимально строго. Тот факт, что у нее на попечении остается годовалый ребенок их не смущает.

ИСТОЧНИК KP.RU