2019-10-15T13:12:00+03:00
Происшествия

Молодая уфимка зарезала любовника, защищаясь от побоев

Бытовой конфликт привел к убийству
Виктор Рязанцев
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фото: соцсетифото: соцсети
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В уфимской Черниковке молодая девушка зарезала своего парня, когда тот стал ее избивать. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, убийство произошло за полночь 13 октября.

Собеседник рассказал, что возлюбленные вместе снимали комнату в доме, который находится напротив здания управления МВД по борьбе с организованной преступностью.

В ту ночь между парой внезапно возникла ссора. Во время конфликта нетрезвый 30-летний парень поднял руку на свою 29-летнюю девушку, а та в попытке защититься схватила нож и ударила им обидчика в спину. От полученного ранения он скончался на месте.

Полицейские патрульно-постовой службы изъяли нож и доставили девушку в следственный комитет. На допросе она обо всем рассказала. Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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