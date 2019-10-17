Закрытый в Уфе после массового отравления киоск с шаурмой заработает к началу декабря
Знаменитый в Уфе киоск «Шаурма-Халяль» может возобновить свою работу в начале декабря – точку общепита закрыли на 90 суток после проверки Роспотребнадзора по Башкирии. Поводом для внезапной проверки стало массовое отравление шаурмой, которое произошло вечером, 11 сентября. Тогда в инфекционную больницу угодили 15 человек, среди них трое детей и беременная женщина.
Как только стало известно об истории с отравлением, мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал провести проверки во всех точках стрит-фуда. Многочисленные вагончики и киоски с шаурмой и прочими вкусностями буквально наводнили проверяющие. Но точку в этом деле поставил Роспотребнадзор по Башкирии. Сотрудники ведомства провели проверки и закрыли на 90 дней сразу несколько таких точек.
-Нарушения у всех были одинаковые: отсутствие воды, где можно помыть руки, а также туалета и канализации. Золотистый стафилококк был обнаружен только в одной точке, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.
Всего по данным ведомства в Уфе с начала года закрыли восемь точек стрит-фуда.
ИСТОЧНИК KP.RU