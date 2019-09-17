Откровения уфимского шаурмиста об массовом отравлении: «Ребят в Сипайлово подставили!»

Массовое отравление шаурмой 16 уфимцев, среди которых пятеро детей и беременная женщина, спровоцировало не только волну общественного негодования, но и ряд проверок – причем не только от надзорных органов – прокуратуры и Роспотребнадзора – но и от общественных активистов. Резко высказались о судьбе шаурмичных и власти города. Как итог – в Уфе массово закрываются точки продажи популярного фастфуда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

12 сентября в городскую инфекционную больницу Уфы экстренно госпитализировали 15 человек, решивших полакомиться шаурмой в остановочном киоске «Шаурма-Халяль» в Сипайлово, а через пару часов слегших с сильной рвотой. Отравление оказалось настолько сильным, что пятерых детей и беременную женщину сразу поместили в реанимацию.

С момента неудачной трапезы прошло уже пять дней, а из больницы до сих пор никого не выписали. К счастью, состояние детей и беременной женщины стабилизировалось и их перевели из реанимации в обычные палаты.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК

На очередном оперативном совещании, которое прошло в мэрии, заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала, что именно стало причиной отравления уфимцев. Виной всему оказался золотистый стафилококк, который был выявлен в пробах салата, а также у повара, готовившего злосчастную шаурму.

- На сегодняшний день количество пострадавших составляет 16 человек, в том числе пять детей, 14 из них до сих пор находятся на стационарном лечении. По результатам лабораторных исследований у всех больных обнаружен золотистый стафилококк. Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование инцидента: отобраны пробы пищевых продуктов, обследованы все больные и сотрудники точки общепита, - уточнили в ведомстве.

Также Галина Перминова добавила, что после профилактического рейда по всем точкам сети «Шаурма Халяль» все шесть киосков были закрыты.

- Призываю уфимцев не терять бдительность. Лучше отказаться от покупки подозрительной пищи, тем более детям, - добавил мэр Уфы Ульфат Мустафин, призвав наказать всех виновных в происшествии. – Мы должны предотвратить работу точек питания, которые забывают о санитарных нормах. Я уж не говорю о внешнем облике этих киосков.

Громкая история с отравлением началась в этом вагончикеФото: Анастасия ПИГУЛИНА

КСТАТИ

Золотистый стафилококк – бактерии, которые могут вызвать широкий диапазон заболеваний: от легких кожных инфекций до смертельно опасных заболеваний – пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. Чаще всего источником инфекции на пищевом производстве являются люди, больные различными стафилококковыми заболеваниями кожных покровов и дыхательных путей. Помимо больных, источниками инфекции могут быть и носители - здоровые люди, у которых стафилококки выделяются с поверхности слизистых, с кожных покровов, из фекалий.

ПОЧТИ ВО ВСЕХ КИОСКАХ С ШАУРМОЙ – АНТИСАНИТАРИЯ И ГРЯЗЬ

В свою очередь, проверить киоски с шаурмой решили активисты проекта «Народный контроль», которые прошлись по самым популярным точкам фастфуда. Итоги неутешительны – почти все киоски и кафе не соответствуют необходимым санитарным нормам.

- Везде полнейшая антисанитария. Нет соответствующих документов о происхождении продуктов, из которых готовиться шаурма, не соблюдаются правила хранения ингредиентов, нарушено товарное соседство, во многих случаях у продавцов отсутствуют санитарные книжки либо они уже недействительны, нет штампа о прохождении флюорографии, - рассказала активистка проекта Гульнур Кульсарина. – При этом точки торговли шаурмой очень распространены – они есть практически на каждой автобусной остановке. В основном, там питаются школьники и студенты. Стоит задумать о том, как прививать молодежи привычку к здоровому питанию, а не фастфуду.

По итогам профилактического рейда «народные контролеры» планируют настоять на изменении регламента организации торговли: например, следить, чтобы к каждому киоску были подведены канализация и проточное водоснабжение. А пока проштрафившимся сотрудникам общепита дали неделю, чтобы исправить все нарушения и навести порядок на кухнях. Следующая проверка уже пройдет при участии прокуратуры и роспотребнадзора, и одними замечаниями уже тут не отделаться.

«РЕБЯТА КОМУ-ТО ДОРОГУ ПЕРЕШЛИ»

Чтобы разобраться в ситуации, мы решили поговорить с самими продавцами знаменитого восточного блюда. Что они думают по этому поводу, и как массовые проверки повлияли на их работу? Вот только откровенный разговор с шеф-поваром одного из киосков с шаурмой не задался.

- Я вам по секрету скажу, что ребята в Сипайлово не виноваты были, у них там ничего не было. Их просто подставили, потому ребята кому-то дорогу перешли, - заявил нам мужчина, а на другие вопросы и вовсе предпочел отмолчаться.

Зато его коллега оказался не в пример сговорчивее и на условиях анонимности согласился подробнее обсудить тему проверок. Он подчеркнул, что сеть, в которой он работает, имеет все необходимые документы и соответствует требования - как по чистоте помещения, так и по качеству продукции.

«ИДЕАЛЬНО НЕ БЫВАЕТ»

Собственную проверку проводили активисты различных общественных движений

- В обычные дни не часто проверки приходят. В этот раз просто проверяющим команду дали, вот они и нагрянули. Пытались, конечно, «наезжать», но у нас все в порядке, грубых нарушений не нашли. Я считаю, что эти проверки на самом деле только для вида – кому-то надо показать, что они работают, - делится предположениями повар.

По его словам, на точке, где он постоянно работает, проверка прошла спокойно. Самих контролеров было немного, в отличие от другого павильона этой же сети.

- Вот там они лютовали. Везде залезли, все осмотрели. Очень настойчиво нарушения искали. Когда не нашли – удалились. А вот соседей наших из другой сети сразу закрыли. Уж не знаю, чего такого у них нашли, - говорит мужчина. – Ко мне тоже по ерунде какой-то цеплялись. Пришел инспектор и стал проверять потолок и баннеры, которые над кассой висят. Пыль он там искал. А еще нам замечание сделали, что у нас ножи не подписаны. У меня ведь как здесь принято? Ножи для мяса всегда отдельно лежат, для овощей – отдельно. Так этот «проверяльщик» говорит, что каждый нож должен быть подписан. Так-то, он конечно прав. Но это же мелочь! – сокрушается повар.

Продавец шаурмы отмечает, что ни один из сотрудников надзорных органов ни разу не сказал, что на точке общепита «все идеально».

- По чистоте у нас все идеально, продукты свежие. Но они все равно найдут к чему придраться. Никакие аргументы их не останавливают, - подытожил мужчина.

Стоит отметить, что еще осенью прошлого года мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин по примеру своих предшественников объявил войну одному из явлений в повседневной жизни горожан. Но если Павел Качкаев воевал с одуванчиками, а Ирек Ялалов с цветными крышами частных домов, то Мустафин пошел еще дальше. Он потребовал убрать с уфимских улиц «уродливые» вагончики с шаурмой. Как мы видим, пока градоначальник побеждает в этой «войне».

СКАЗАНО:

Глава Октябрьского района Сергей Плотников:

- То, что произошло в одном из сипайловских общепитов, недопустимо! 15 человек, пять из которых дети, обратились за медицинской помощью после трапезы в заведении. Ситуация на контроле, проводится проверка. Если вам известно о подобных случаях, прошу сообщить об этом мне или в администрацию Октябрьского района Уфы.