В Уфе извращенец напал на 9-летнюю девочку
Случай произошел в районе парка Машиностроителей
В Уфе разыскивают мужчину, напавшего на ученицу 4 класса
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В Уфе разыскивают извращенца, изнасиловавшего 9-летнюю школьницу.
По данным источника «КП-Уфа», жуткое преступление было совершено в районе парка Машиностроителей днем 6 июня. Мужчина напал на ученицу 4 класса, надругался над ней, а затем поспешил скрыться. Известно, что извращенец передвигается на синем велосипеде.
Приметы подозреваемого мужчины: на вид 35-40 лет, рост 155 сантиметров, волосы черные, глаза голубые. Мужчина был одет в серую майку, черные брюки и черные ботинки. Девочка успела запомнить, что у нападавшего на шее был серебряный крестик на веревке.
ИСТОЧНИК KP.RU