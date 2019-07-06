В Уфе извращенец напал на 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-06T18:15:04+03:00

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В Уфе разыскивают извращенца, изнасиловавшего 9-летнюю школьницу.

По данным источника «КП-Уфа», жуткое преступление было совершено в районе парка Машиностроителей днем 6 июня. Мужчина напал на ученицу 4 класса, надругался над ней, а затем поспешил скрыться. Известно, что извращенец передвигается на синем велосипеде.

Приметы подозреваемого мужчины: на вид 35-40 лет, рост 155 сантиметров, волосы черные, глаза голубые. Мужчина был одет в серую майку, черные брюки и черные ботинки. Девочка успела запомнить, что у нападавшего на шее был серебряный крестик на веревке.

ИСТОЧНИК KP.RU