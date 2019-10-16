2019-10-16T20:20:53+03:00
Происшествия

«У него семья, он не мог так поступить»: родственники уроженца Таджикистана, два года насиловавшего школьницу, выступили в его защиту

Сам подозреваемый от комментариев журналистам отказался
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: стоп-кадр видео от ГТРК "Башкортостан"Фото: стоп-кадр видео от ГТРК "Башкортостан"
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Сегодня, 16 октября, в Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения для 44-летнего уроженца Таджикистана Камильджона Т., которого обвиняют в изнасиловании школьницы. Как сообщают корреспонденты ГТРК «Башкортостан», на заседании мужчина заметно нервничал и от любых комментариев отказывался, а его адвокат даже пытался напасть на журналистов.

А вот родственники Камильджона, ожидавшие решения суда в коридоре, уверены: их брат, примерный семьянин, который воспитывает сына и дочь, не мог надругаться над ребенком, его оговорили.

- У него семья, дети, он не мог так поступить, - уверяет сестра Комильджона, украдкой вытирая слезу.

Что именно натворил мужчина, сейчас выясняют следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней, изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет». Сама же школьница, два года терпевшая измывательства, насилие и шантаж ради своей семьи, сейчас с сестрой находится в приюте, а ее мать – в центре временного содержания иностранных граждан. Им грозит депортация из страны, поскольку проживали они здесь нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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