«Жила в страхе за свою маму и сестер»: мужчина два года шантажировал и насиловал 15-летнюю девочку из Уфы

Новыми подробностями обрастает история, в которой 45-летний гражданин Таджикистана на протяжении нескольких лет насиловал девочку, гражданку Узбекистана. Страшная правда вскрылась только 22-го сентября, и тогда мать Карины (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.) обратилась с заявлением в отдел полиции. Лишь на днях следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования.

У подруги семьи «Комсомолка» узнала, почему жертва молчала все эти годы, как мужчина совершал преступление, и как проходит расследование уголовного дела сейчас.

«ВОЗИЛ НА ЛЕЧЕНИЕ, ПОМОГАЛ С ДОКУМЕНТАМИ»

Семья пострадавшей, отец, мать, бабушка, сама Карина и ее сестра, переехали в Уфу еще около 10 лет назад. Сначала в Башкирию приехал глава семейства, устроился тут на работу, нашел жилье, а затем перевез своих домочадцев. Тогда же он и познакомился с Тимуром, который помогал семье с переездом, устройством на работу и поиском жилья.

Через несколько лет родители Карины разошлись. Отец вернулся в Узбекистан, а Резеда осталась в Башкирии с тремя своими дочками и пожилой матерью. Тимур тогда еще больше втерся в доверие одинокой женщины, предлагал свою помощь, ухаживал за девочками. Резеда и подумать не могла, что все это делалось не просто так.

Что касается самого Тимура, у мужчины тоже есть семья. В Уфе они живут несколько лет, здесь у него две жены по мусульманским обычаям и двое детей.

- Знаете, какой он со стороны? Весь правильный, аккуратный, добрый, всегда старается помочь. В мечеть ходит каждую пятницу, читает намаз. Но я к таким людям отношусь очень осторожно, не доверяю. Когда правда вскрылась, у меня сначала был шок, а потом я поняла, что «добродетель, примерный семьянин» - это только его образ, - рассказывает подруга семьи Милена.

Женщина вздыхает, что один раз уже говорила бабушке девочек: как вам не страшно доверять этому человеку и оставлять ему детей. Но Тимур втерся в доверие, поэтому беспомощные женщины видели в нем лишь ангела.

Как же так получилось, что мужчина имел доступ к малолетним девочкам? Дело в том, что Карина является инвалидом по зрению. Школьнице требовалось постоянное лечение, реабилитация, препараты, и Тимур часто вызывался отвезти ее в больницу, к врачам.

Лишь потом, когда Карина не вытерпела и рассказала все, выяснилось, что Тимур периодически привозил ее в свою квартиру и совершал насильственные действия. Впервые это произошло, когда Карине было всего 12 лет. Тимур приехал к семье домой, сказал, что у его супруги день рождения, и он повезет девочек на праздник.

Тимур втерся в доверие семьи и был для них ангелом

- В этот день Тимур споил девочек, подлил им что-то в стаканы. Затем выехал на своей машине в поле или лес, воспользовался их беспомощностью и изнасиловал Карину. В это время в машине находилась и сестра Карины, но она была пьяная настолько, что спала и даже не шелохнулась, - говорит Милена. - Карина проснулась вся в крови.

«МАМУ ДЕПОРТИРУЮТ, ВАС ВЫГОНЯТ ИЗ ШКОЛЫ»

Почему так получилось, что Карина никому ни о чем не говорила и молча терпела? Со слов Милены, Тимур запугал школьницу настолько, что ей приходилось терпеть насилие. Мужчина полностью занимался их документацией – патентами, прописками, устройством в больницы и учебные учреждения.

- Он сказал Карине: если ты об этом кому-нибудь расскажешь, по первому моему щелчку твою мать депортируют из страны, а вас выгонят из школы. Ты этого хочешь? – продолжает Милена. –Карина очень боялась за своих близких и все эти годы терпела и жила в страхе. Она вела себя так, будто ничего необычного не происходит. Тимур полностью контролировал ее жизнь, каждый шаг, словно Карина - его игрушка. Он даже сим-карты для телефона ей сам покупал на свое имя, просматривал все ее звонки, сообщения и социальные сети. Она была для него марионеткой.

Неизвестно сколько бы это еще продолжалось, если бы у Карины не появился в июне этого года молодой человек Рамис. Вот тогда-то Тимур начал дико ревновать.

- Рамис начал выяснять у Карины, почему Тимур так себя ведет – искоса смотрит, следит за ними, закатывает ей скандалы. Свои истерики он объяснял тем, что он в ответе за девочек, переживает и несет ответственность за них, - говорит Милена.

В какой-то момент Карина не выдержала и все рассказала возлюбленному. Тогда молодой человек повел девушку к ее матери и заставил все рассказать. Резеде стало плохо от услышанного, но женщина все же пошла в полицию и написала заявление об изнасиловании дочери.

- Тимур чувствовал, что скоро вскроется вся правда, потому что Карина ему говорила: отстань от меня и моего парня, иначе я расскажу всем, что ты со мной делал, - рассказывает Милена.

«Я ТЕРПЕЛА РАДИ СЕМЬИ»

- Я была маленькая, ничего не понимала. Я боялась, но терпела его ради семьи. Когда начала встречаться с Рамисом, я скрывала это от Тимура, потому что все эти два года он никого ко мне не подпускал. Когда Тимур узнал о парне, он мне сказал, мол, расстанься с ним, или ему будет хуже, - признается сама Карина.

Школьница молчала не только потому, что боялась Тимура. Девушке было очень стыдно признаться в том, что с ней делал взрослый мужчина.

- Как-то я плакала из-за Тимура, и сестренка спросила у меня, что случилось. Я призналась ей в этом, но мне было очень стыдно и больно об этом говорить, - рассказывает девушка.

Мужчину задержали не сразу, сначала силовики не нашли состава преступления и оставили его под подпиской о невыезде.

Зато лишена свободы сейчас Резеда. При подаче заявления в РОВД выяснилось, что у нее была «липовая» прописка, и она находилась на территории страны незаконно, хотя Тимур уверял, что с документами у них все в порядке.

Сейчас Резеда находится в центре временного содержания иностранных граждан. Это такая своеобразная «тюрьма» для тех, кто находится в стране незаконно, а ее все три дочери пока в приюте. По закону мать должны депортировать в Узбекистан, но пока идет расследование дела, Резеду, как представителя несовершеннолетней, выдворить из страны не могут.

ОФИЦИАЛЬНО

Тимура задержали 14 октября после проверки заявления, поданного еще 22 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении ряда преступлений, предусмотренных по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также изнасилование несовершеннолетней».

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в следственном комитете.