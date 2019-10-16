В Башкирии пьяный сожитель пациентки жестоко избил водителя скорой помощи

СЕГОДНЯ 19:55 2019-10-16T19:55:59+03:00

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Неприятный инцидент произошел в минувший четверг, 9 октября, в Чекмагуше. Там в больницу поступил вызов к женщине, которая сломала ногу. Вот только в доме сотрудников скорой помощи встретил изрядно подвыпивший сожитель пациентки, который набросился на незваных гостей.

- Во время госпитализации больной мужчина начал оскорблять фельдшера, требовал, чтобы и его посадили в машину, - рассказали в профсоюзе Чекмагушевской ЦРБ. – В итоге он оттолкнул водителя, который помогал фельдшеру втащить тележку с больной в машину скорой помощи, а затем нанес ему удары по голове и лицу.

Впрочем, несмотря на побои, пациентку все же доставили в больницу. Медицинская помощь потребовалась и водителю: у него зафиксировали ушибы верхнего века, головы и колена, а также сотрясение головного мозга. От госпитализации мужчина отказался, а заявление о нападении на сотрудника скорой помощи было направлено в прокуратуру.

Похожий случай произошел на днях и в Октябрьском: там поступил вызов к девушке с мигренью. Зайдя в квартиру, фельдшер обнаружил, что больная и ее сожитель сильно пьяны, но все же стал осматривать пациентку. Сожитель девушки посчитал, что медик слишком фривольно относится к своей пациентке и напал на него, а когда фельдшер попытался дать отпор, то получил металлической палкой по голове от самой больной, которая в придачу забрызгала медика дезодорантом в лицо. В отношении буйной пациентки следователи возбудили уголовное дело, и теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU