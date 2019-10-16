В Башкирии молодая девушка с мигренью пыталась забить арматурой врача «скорой»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-16T10:05:24+03:00

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В башкирском городе Октябрьский на приехавшего по вызову фельдшера набросилась молодая девушка с арматурой. В пресс-службе МВД республики рассказали подробности инцидента.

Медик сообщил полицейским, что в «скорую» позвонила 23-летняя девушка и пожаловалась на головную боль. Прибывший на вызов фельдшер увидел в квартире пациентку и ее молодого человека. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, но долг и есть долг – фельдшер начал осматривать девушку. Во время обследования парень стал вести себя агрессивно и всячески мешать работе медика. Специалист попросил его отойти, но тщетно.

В какой-то момент молодой человек набросился на врача. Тот попытался дать отпор, но тут подскочила девушка. Она схватила «металлическую палку» и стала бить ею доктора по голове, а когда он ринулся к выходу, забрызгала его лицо дезодорантом.

– Вскоре в квартиру зашел участковый уполномоченный полиции и помог доктору уйти. После осмотра медиков у фельдшера выявлены ушибы головы, ссадины лица, – передали в МВД Башкирии.

В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело по статье «побои». Теперь неадекватной пациентке грозит лишение свободы до двух года.

ИСТОЧНИК KP.RU