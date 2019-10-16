2019-10-16T19:03:04+03:00
Происшествия

Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе получат компенсацию до двух миллионов рублей

Размер выплат будет зависеть от характера травм, которые получили пассажиры
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Пассажиры маршрутки, влетевшей в столб в минувшие выходные в Уфе, получат компенсации до двух миллионов рублей. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на представителей Национального союза страховщиков. Размеры выплат могут достигать двух миллионов рублей и будут напрямую зависеть от того, какие именно травмы и вред здоровью были причинены пассажиру.

Напомним, что серьезная авария произошла в прошлое воскресенье, 13 октября, на остановке «Спортивная». «ПАЗ», следующий по маршруту №249, сначала столкнулся с «девяткой», а потом влетел в электроопору. Водитель и пассажиры легкового авто не пострадали, а вот пассажирам маршрутного автобуса не повезло. Из 18 пассажиров, находившихся в салоне, травмы и ушибы получили 13 человек, включая водителя, который вылетел от удара через лобовое стекло, и маленького ребенка. Четверо были госпитализированы с переломами и сотрясениями мозга. По факту аварии сейчас проводится разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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