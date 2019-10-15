СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-15T12:41:16+03:00

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В Уфе упразднят 29 маршрутов общественного транспорта и добавят девять новых. Об этом рассказал начальник управления транспорта и связи Ильдар Юланов на оперативке в администрации города.

По словам чиновника, столичные власти утвердили документ по оптимизации общественного транспорта на 2019-2023 годы. Юланов перечислил основные изменения, которые ожидаются в пассажирских перевозках в ближайшее время. Так, в Уфе отменят 29 «невостребованных или дублирующих» маршрутов и добавят девять новых. Какие именно маршруты будут упразднены, глава транспортного ведомства не сообщил. Помимо этого, сократится общее количество транспортных средств «за счет увеличения количества автобусов большой вместимости».

Всего на территории Уфы пассажирские перевозки осуществляют 12 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В городе насчитывается 126 маршрутов. Госперевозчиком введены в эксплуатация 63 автобуса среднего и большого классов. «Башавтотранс» до конца текущего года ожидает поступления 96 машин.

Комментируя доклад, мэр города Ульфат Мустафин поручил Юланову усилить работу с перевозчиками по вопросу культуры обслуживания пассажиров. К слову о культуре: недавно в столице Башкирии двое маршрутчиков устроили драку прямо посреди автобусной полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU