2019-10-14T15:35:05+03:00
Общество

В Уфе сняли на видео драку двух маршрутчиков

Водители автобусов устроили потасовку прямо на дороге
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Сегодня, 14 октября, В Уфе на проспекте Октября водители маршруток устроили драку посреди автобусной полосы. Видео потасовки снял на камеру телефона один из пассажиров. Через несколько минут запись утекла в соцсети и стала предметом бурного обсуждения пользователей.

Неизвестно, что именно стало причиной дорожной битвы. Никакой предыстории у записи или пояснительного комментария нет. Тем не менее имеем то что имеем: предположительно, две «Газельки» остановились посреди автобусной полосы.

Один из водителей вышел из машины выяснять отношения с другим. В ходе непродолжительного разговора он практически полностью забрался в кабину микроавтобуса, чтобы разобраться с коллегой уже при помощи физической силы. В итоге второй водитель не стал терпеть покушения на его территорию и вышел из маршрутки. Между шоферами развернулась настоящая драка: они отчаянно махались руками, один повалил другого, попутно потеряв футболку, но нисколько при этом не смутившись. В тот момент, когда расстановка сил начала меняться, снимавший происходящее оператор отвел камеру в сторону. На фоне слышно недовольных пассажиров, которые ищут открывающую дверь кнопку, чтобы поскорее выйти из автобуса.

– Причина и исход происшествия остались за кадром. Мы призываем водителей быть вежливыми и конфликтные ситуации сводить на нет", – написал автор публикации в одном в популярном паблике ВКонакте.

Драка на проспекте Октября в Уфе 14.10.2019.http://instagram.com/bashdtp1

ИСТОЧНИК KP.RU

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