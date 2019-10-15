Герой скандальной фотографии у памятника герою Башкирии объяснил, зачем он сделал снимок

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-15T11:38:54+03:00

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На днях пользователей соцсетей в Башкирии возмутила фотография молодого человека с флагом ЛГБТ-сообщества у памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Жители республики призывали буквально линчевать парня за этот снимок и клеймили его последними словами.

Примечательно, что фото было сделано в День республики – 11 октября.

Спустя некоторое время автор скандальной фотографии прокомментировал эту историю и пояснил, зачем он сделал этот снимок.

- В Международный день каминг-аута – открытости ЛГБТ-людей, я сфотографировался с радужным флагом, символом борьбы за равноправие всех людей вне зависимости от ориентации и гендерной идентичности. И написал пост об этом, - пишет в социальных сетях молодой человек.

По его словам, он сделал этот снимок не для того, чтобы кого-то оскорбить.

- В настоящее время у меня нет отношений (с девушкой или парнем). Именно поэтому я не мог сфотографироваться у памятника с любимым человеком, как это делали другие пары. Потому я сфотографировался с символом ЛГБТ-движения – радужным флагом, - пояснил свою позицию активист.

ИСТОЧНИК KP.RU