«Просто жуть»: жителей Башкирии возмутила фотография у памятника национальному герою

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-14T15:29:05+03:00

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Пользователей социальных сетей возмутила фотография ЛГБТ флага у памятника Салавата Юлаева.

Как сообщают участники сообщества «Башкорт», злополучную фотографию в сети выложила активистка «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ». На ней мужчина держит прямо у памятника Салавата Юлаева радужный флаг, который принято считать символом движения лесбиянок, геев, бисексуалов и гомосексуалистов.

Такое отношение возмутило местных жителей. Примечательно, что снимок был сделан 11 октября - в День столетия образования Башкирии.

- Просто жуть! Еще и у памятника великого сына башкирского народа! – возмущается некая Гульнара А.

Остальные пользователи интернета оказались куда более радикальными в отношении к представителям сексуальных меньшинств. Публиковать их призывы мы не будем по этическим соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU