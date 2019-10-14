«Просто жуть»: жителей Башкирии возмутила фотография у памятника национальному герою
Пользователей социальных сетей возмутила фотография ЛГБТ флага у памятника Салавата Юлаева.
Как сообщают участники сообщества «Башкорт», злополучную фотографию в сети выложила активистка «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ». На ней мужчина держит прямо у памятника Салавата Юлаева радужный флаг, который принято считать символом движения лесбиянок, геев, бисексуалов и гомосексуалистов.
Такое отношение возмутило местных жителей. Примечательно, что снимок был сделан 11 октября - в День столетия образования Башкирии.
- Просто жуть! Еще и у памятника великого сына башкирского народа! – возмущается некая Гульнара А.
Остальные пользователи интернета оказались куда более радикальными в отношении к представителям сексуальных меньшинств. Публиковать их призывы мы не будем по этическим соображениям.
ИСТОЧНИК KP.RU