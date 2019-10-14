Ольга Бузова не пустила красавицу из Уфы на новое федеральное ТВ-шоу

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-14T09:12:14+03:00

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Бывшая девушка знаменитого певца Радика Юльякшина Анжелика Якусева осталась за бортом ТВ-шоу «План Б». Напомним, речь идет о проекте, в котором шесть красавиц будут бороться за сердце комика Тимура Батрутдинова.

Накануне состоялась премьера шоу. В первой серии проводился кастинг, который возглавляли Ольга Бузова и Гарик Харламов. Они должны были выбрать из десятков девушек шесть основных претенденток. Чтобы произвести впечатление на судей, Якусева исполнила отрывок из песни. Вот только на Бузову и Харламова это не произвело никакого впечатления, и красавицу из Уфы не допустили к участию в проекте.

– На ТВ многое решает монтаж. Как жаль, что все самое интересное осталось за кадром. Я так хотела попасть к Тимуру в «План Б», но звезды не сошлись, Оля почему-то решила не пропускать меня дальше. Как вы думаете – это справедливо? – спрашивает на своей странице в соцсети модель из Уфы.

Якусева также выразила уверенность, что если бы ее увидел сам Батрутдинов, она бы осталась в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU