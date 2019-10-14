2019-10-14T09:12:14+03:00
Общество

Ольга Бузова не пустила красавицу из Уфы на новое федеральное ТВ-шоу

Анжелика Якусева не сможет побороться за сердце Тимура Батрутдинова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушка из Уфы не сможет побороться за сердце Тимура БатрутдиноваДевушка из Уфы не сможет побороться за сердце Тимура Батрутдинова
Изменить размер текста:

Бывшая девушка знаменитого певца Радика Юльякшина Анжелика Якусева осталась за бортом ТВ-шоу «План Б». Напомним, речь идет о проекте, в котором шесть красавиц будут бороться за сердце комика Тимура Батрутдинова.

Накануне состоялась премьера шоу. В первой серии проводился кастинг, который возглавляли Ольга Бузова и Гарик Харламов. Они должны были выбрать из десятков девушек шесть основных претенденток. Чтобы произвести впечатление на судей, Якусева исполнила отрывок из песни. Вот только на Бузову и Харламова это не произвело никакого впечатления, и красавицу из Уфы не допустили к участию в проекте.

– На ТВ многое решает монтаж. Как жаль, что все самое интересное осталось за кадром. Я так хотела попасть к Тимуру в «План Б», но звезды не сошлись, Оля почему-то решила не пропускать меня дальше. Как вы думаете – это справедливо? – спрашивает на своей странице в соцсети модель из Уфы.

Якусева также выразила уверенность, что если бы ее увидел сам Батрутдинов, она бы осталась в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24