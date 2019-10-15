Стали известны подробности смертельной аварии под Уфой
В ДТП скончался 70-летний мужчина
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 14 октября, в Уфимском районе на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск произошла смертельная авария. Как ранее сообщала «Комсомолка», грузовик наехал на легковушку.
Сегодня стали известны подробности ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 70-летний уфимец за рулём «Ford C-Mах» заехал на развязку, после чего начал движение задним ходом. В это время на полном ходу на него наехал попутный грузовик «Isuzu».
В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU