Стали известны подробности смертельной аварии под Уфой

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-15T07:30:36+03:00

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Вчера днем, 14 октября, в Уфимском районе на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск произошла смертельная авария. Как ранее сообщала «Комсомолка», грузовик наехал на легковушку.

Сегодня стали известны подробности ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 70-летний уфимец за рулём «Ford C-Mах» заехал на развязку, после чего начал движение задним ходом. В это время на полном ходу на него наехал попутный грузовик «Isuzu».

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU