2019-10-14T14:07:36+03:00
Происшествия

Под Уфой грузовик снес автомобиль, есть погибший

Инцидент произошел на развязке в сторону села Алкино
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Уфимском районе грузовик снес автомобиль. Водитель последнего скончался на месте происшествия.

ДТП с летальным исходом произошло на развязке в сторону села Алкино. По предварительной информации, авария случилась из-за нерасторопности водителя Ford. Он якобы ошибся поворотом и стал сдавать назад. В это время по прямой мчался грузовик, который буквально снес иномарку.

– Форд свернул в сторону Жуково. Остановился и резко поехал назад. А там грузовик не успел среагировать и снёс его. Он вылетел из машины. Сразу труп. Всё это со слов ГИБДД. Они всё видели, – рассказал корреспонденту «КП-Уфа» сотрудник прибывшей на место происшествия «скорой».

В деталях происшествия разберутся сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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