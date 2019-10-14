Под Уфой грузовик снес автомобиль, есть погибший
В Уфимском районе грузовик снес автомобиль. Водитель последнего скончался на месте происшествия.
ДТП с летальным исходом произошло на развязке в сторону села Алкино. По предварительной информации, авария случилась из-за нерасторопности водителя Ford. Он якобы ошибся поворотом и стал сдавать назад. В это время по прямой мчался грузовик, который буквально снес иномарку.
– Форд свернул в сторону Жуково. Остановился и резко поехал назад. А там грузовик не успел среагировать и снёс его. Он вылетел из машины. Сразу труп. Всё это со слов ГИБДД. Они всё видели, – рассказал корреспонденту «КП-Уфа» сотрудник прибывшей на место происшествия «скорой».
В деталях происшествия разберутся сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU