2019-10-14T17:48:18+03:00
Происшествия

В Уфе закрыли еще один киоск с шаурмой

В киоске не было даже канализации
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии судебные приставы закрыли еще один киоск с шаурмой «Шаурма Халяль».

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что киоск общепита не оборудован системой канализации, установлен только лишь рукомойник. Во время приготовления блюд нарушается поточность технологических процессов, для работников нет отдельного умывальника. «Повара» и руки, и посуду, и продукты моют в одной раковине. К тому же у персонала отсутствуют личные медкнижки.

Деятельность кафе приостановили на 90 суток до устранения нарушений.

Напомним, что 11 сентября 15 уфимцев отравились шаурмой. Они почувствовали резкое ухудшение здоровья и обратились за медпомощью. Их доставили в больницу. Деятельность киоска по улице Бикбая также приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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