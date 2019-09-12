2019-09-12T10:25:24+03:00
Общество

Следком прокомментировал отравление шаурмой 15 человек в Уфе

Среди пострадавших пятеро детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Продавцов киоска допрашивают следователиПродавцов киоска допрашивают следователиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Следственном комитете Башкирии прокомментировали инцидент с отравлением в уфимской забегаловке 15 человек. Пострадавшие приобрели шаурму и после трапезы оказались в больнице. Среди пациентов значатся пятеро детей от 5 до 9 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Оперативники выяснили, что 11 сентября потерпевшие купили шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово». Впоследствии 15 человек почувствовали резкое ухудшение здоровья и обратились за медпомощью. Их доставили в больницу.

По данным следкома, деятельность киоска приставлена. Правоохранители изъяли продукцию. Работники торговой точки находятся на допросе. Опрашиваются свидетели.

– В ходе расследования действиям лиц, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при реализации пищевой продукции будет дана правовая оценка, – подытожили в региональном СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Покормили – через два часа кровь пошла»: в Уфе отец отравившихся шаурмой детей пытался разобраться с работниками бистро
Под Уфой по вине пьяного водителя в ДТП пострадала молодая девушка
Житель Башкирии сломал ребра своей матери – женщина скончалась от травматического шока
Skoda предлагает выгодные условия на покупку автомобилей в сентябре
Житель Башкирии не вернулся домой после похода в лес
В Салавате состоялась выездная конференция
В Уфе водитель сбил двухгодовалую девочку и скрылся с места происшествия
В уфимском микрорайоне Сипайлово создадут сквер
На трассе в Башкирии насмерть разбился мужчина
«Надеюсь, здесь никого не убили»: жители Башкирии наткнулись на свой аналог «перевала Дятлова»
«Пообещали надрать уши!»: пропавший житель Ленинградской области нашелся у бабушки в Башкирии
За проститутку из Уфы, обвинившую нигерийца в изнасиловании, вступились коллеги по цеху
Стало известно, где обедали уфимцы, которые отравились шаурмой
В Башкирии пропал без вести 35-летний Денис Хаяртдинов
Житель Башкирии трагически погиб в сотнях километров от дома
Жительницу Башкирии отправили за решетку за невыплату алиментов
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
В Башкирии женщина получила тяжелую травму, упав на бетонный пол
Житель Башкирии прятал наркотики от полиции под ковром
В Уфе не смогли выбрать подрядчика для капитального ремонта 103 домов
Первоклассник из Уфы откопал на берегу реки зуб мамонта
В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 20-летняя девушка
Улицу в Уфе назовут в честь умершего вице-премьера Артура Ахметханова