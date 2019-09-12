Следком прокомментировал отравление шаурмой 15 человек в Уфе

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-12T10:25:24+03:00

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В Следственном комитете Башкирии прокомментировали инцидент с отравлением в уфимской забегаловке 15 человек. Пострадавшие приобрели шаурму и после трапезы оказались в больнице. Среди пациентов значатся пятеро детей от 5 до 9 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Оперативники выяснили, что 11 сентября потерпевшие купили шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово». Впоследствии 15 человек почувствовали резкое ухудшение здоровья и обратились за медпомощью. Их доставили в больницу.

По данным следкома, деятельность киоска приставлена. Правоохранители изъяли продукцию. Работники торговой точки находятся на допросе. Опрашиваются свидетели.

– В ходе расследования действиям лиц, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при реализации пищевой продукции будет дана правовая оценка, – подытожили в региональном СК.

ИСТОЧНИК KP.RU