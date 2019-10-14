Следователи Башкирии расследуют гибель троих людей в железной будке

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-14T19:38:15+03:00

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12 октября днем в деревне Ташбулатово Абзелиловского района произошел пожар, который унес жизни троих мужчин. Сейчас по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, что возгорание произошло в помещении, предназначенном для временного проживания, на территории частного домовладения. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двоих мужчин и одной женщины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются причины смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU