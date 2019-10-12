В Башкирии трое мужчин заживо сгорели в металлическом контейнере
Тела троих жителей Башкирии обнаружили в сгоревшей железной будке.
По данным МЧС республики, пожар произошел в селе Ташбулатово, что в Абзелиловском районе Башкирии. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера днем в субботу, 12 октября.
Прибывшие на место огнеборцы установили, что огнем охвачена небольшая металлическая будка, которая находится на территории строящегося дома.
К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Внутри строения пожарные обнаружили тела троих мужчин. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает все обстоятельства страшного пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU