В Башкирии трое мужчин заживо сгорели в металлическом контейнере

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-12T14:06:13+03:00

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Тела троих жителей Башкирии обнаружили в сгоревшей железной будке.

По данным МЧС республики, пожар произошел в селе Ташбулатово, что в Абзелиловском районе Башкирии. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера днем в субботу, 12 октября.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что огнем охвачена небольшая металлическая будка, которая находится на территории строящегося дома.

К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Внутри строения пожарные обнаружили тела троих мужчин. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает все обстоятельства страшного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU