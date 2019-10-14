«Сил твоей жене и крошке-дочке»: в Башкирии погиб молодой отец
В аварии, которая произошла в Стерлитамаке 13 октября в 4 часа утра, погиб молодой отец. У мужчины остались супруга и маленькая дочь.
Напомним, что на улице Западной 30-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 на полном ходу въехал в дерево. Погибшим оказался местный житель Эдуард Ф. Он получил слишком тяжелые травмы и скончался на месте. Извлекать тело автомобилиста из искореженного ВАЗа пришлось спасателям.
Известно, что в день ДТП он не справился с управлением в условиях дождя и вылетел с дороги. Как сообщил собственный источник «Комсомолке», мужчина нигде не работал и был лишен водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде.
По погибшему скорбят жена и знакомые, они выражают свои соболезнования в социальных сетях.
- Сил твоей жене и крошке дочке. Покойся с миром, брат, - пишут близкие.
- Очень тяжело хоронить друзей, не хочу в это верить, - говорят друзья.
Эдуарда похоронят завтра, 15 октября, в Стерлитамаке.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU