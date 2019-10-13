2019-10-13T15:47:37+03:00
Происшествия

30-летний водитель в Стерлитамаке погиб, врезавшись в дерево

Мужчина получил слишком серьезные травмы
Эльвина АПАРИНА
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Ночью 13 октября смертельная авария произошла на улице Западной в Стерлитамаке. Как рассказали в ГИБДД по РБ, 30-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением, допустил занос машины и вылетел с дороги. К сожалению, автомобиль врезался в дерево.

Мужчина получил очень серьезные травмы и погиб до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство. Был ли водитель пьян, пока неизвестно. Извлекать тело автомобилиста из искореженного ВАЗа пришлось спасателям.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2200 нарушений ПДД, задержали 67 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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