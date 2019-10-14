2019-10-14T10:13:55+03:00
Общество

Радий Хабиров вновь обрушился с критикой на госкомтранс

Главу Башкирии «напрягает» несоответствие между отчетами чиновников о ремонте ям и данными мобильного приложения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров заявил, что будет принимать к отчету только те ямы, что были "оцифрованы"Хабиров заявил, что будет принимать к отчету только те ямы, что были "оцифрованы"
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Глава Башкирии Радий Хабиров очередной раз раскритиковал госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству. По словам руководителя региона, отчеты чиновников о ремонте дорожным ям не соответствуют информации в соответствующем мобильном приложении. Об этом он сообщил под занавес оперативного совещания в правительстве республики сегодня, 14 октября.

– Меня категорически не устраивает ситуация, когда по докладам госкомитета по дорожному хозяйству мне говорят, что ликвидированы там чуть ли не 500 тысяч ям, а по тем ямам, которые заложены в мобильном приложении, до сих пор еще не все ямы ликвидированы.

Хабиров отметил, что пока он обвинять никого не собирается, однако право сомневаться – имеет, поскольку его «много раз вводили в заблуждение».

– Я буду принимать к отчету только те ямы, которые оцифрованы и ликвидированы, понятно? А всевозможные доклады о том, что мы там 500, миллион, миллиард ям ликвидировали, я это не воспринимаю всерьез. Меня это внутренне мучает и соответственно напрягает, – подытожил глава Башкирии.

Напомним, в конце сентября Радий Хабиров грозился уволить главу госкомтранса за нескошенную траву и грязь у дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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