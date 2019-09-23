2019-09-23T08:47:52+03:00
Общество

Радий Хабиров грозится уволить чиновника за нескошенную траву и грязь у дорог

Выговор глава республики сделал Тимуру Мухаметьянову
Рустем АХУНОВ
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Хабиров грозится уволить главу госкомтранса республики за грязь у дорогХабиров грозится уволить главу госкомтранса республики за грязь у дорог
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Радий Хабиров готов уволить главу госкомстранса Башкирии за плохие дороги.

В очередной разнос глава республики решил пойти во время оперативного совещания правительства республики. Хабиров объяснил, что недавно был в поездке по Уфе и заметил, в каком состоянии находятся автомобильные дороги и их окрестности.

- Вам не стыдно? Заезд в город – это ключевая история, - возмутился глава республики.

Хабиров поручил разорвать «цепочку дружбанов», в которой распределяются контракты на обслуживание и содержание автомобильных дорог. В конце он добавил, что будет обращать самое тщательное внимание на состояние дорог. После двух выговоров в адрес главы госкомтранса республики Хабиров пообещал попрощаться с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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