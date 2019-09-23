Радий Хабиров грозится уволить чиновника за нескошенную траву и грязь у дорог
Радий Хабиров готов уволить главу госкомстранса Башкирии за плохие дороги.
В очередной разнос глава республики решил пойти во время оперативного совещания правительства республики. Хабиров объяснил, что недавно был в поездке по Уфе и заметил, в каком состоянии находятся автомобильные дороги и их окрестности.
- Вам не стыдно? Заезд в город – это ключевая история, - возмутился глава республики.
Хабиров поручил разорвать «цепочку дружбанов», в которой распределяются контракты на обслуживание и содержание автомобильных дорог. В конце он добавил, что будет обращать самое тщательное внимание на состояние дорог. После двух выговоров в адрес главы госкомтранса республики Хабиров пообещал попрощаться с ним.
ИСТОЧНИК KP.RU