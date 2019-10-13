2019-10-13T14:51:55+03:00
Общество

Пропавшую в Башкирии молодую красавицу с пирсингом нашли в другом городе

Обеспокоенные родственники уже обратились к волонтерам
Игорь Зимин
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 октября, в Стерлитамаке прекратили поиски 17-летней Валерии М. Девушка пропала перед праздниками – ушла из дома и не вернулась.

По предварительным данным, ее отыскали в соседнем городе Ишимбае. Девушка уехала туда к подруге, никого не предупредив.

Пока обеспокоенные родственники обращались в полицию и к волонтерам, девушка выкладывала фотографии в «Инстаграм». Вероятно, узнав, что ее ищут, она сама вышла на связь.

Напомним, что Валерия отсутствала дома с 10 октября. Ранее она никогда не пропадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетная мать из Башкирии убила любовника, которого застала с другой
Элвин Грей рассказал, в чем секрет его бешеной популярности
В Башкирии снова объявлено штормовое предупреждение
В уфимском подъезде нашли окровавленного мужчину
Владелец ПАЗа, попавшего в серьезное ДТП в Уфе, назвал виновника аварии
Житель Башкирии застрелил лебедя
В Башкирии в ноябре откроется новый мост
30-летний водитель в Стерлитамаке погиб, врезавшись в дерево
На трассе под Уфой водитель насмерть сбил сразу двух молодых людей
В Башкирии осудят 18 членов наркогруппировки
«У меня мурашки»: уфимца назвали секс-символом шоу «Танцы» на ТНТ
«Уфаводоканал» опроверг слухи об отравленной стоками «Полиэфа» воде
Появилось видео момента аварии с пассажирским автобусом в Уфе
В Башкирии разыскивают 17-летнюю девушку c пирсингом на лице
В Уфе маршрутка протаранила столб после столкновения с легковушкой