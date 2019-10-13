Пропавшую в Башкирии молодую красавицу с пирсингом нашли в другом городе

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-13T14:51:55+03:00

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Сегодня, 13 октября, в Стерлитамаке прекратили поиски 17-летней Валерии М. Девушка пропала перед праздниками – ушла из дома и не вернулась.

По предварительным данным, ее отыскали в соседнем городе Ишимбае. Девушка уехала туда к подруге, никого не предупредив.

Пока обеспокоенные родственники обращались в полицию и к волонтерам, девушка выкладывала фотографии в «Инстаграм». Вероятно, узнав, что ее ищут, она сама вышла на связь.

Напомним, что Валерия отсутствала дома с 10 октября. Ранее она никогда не пропадала.

ИСТОЧНИК KP.RU