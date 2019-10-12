2019-10-12T22:00:13+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 17-летнюю девушку c пирсингом на лице

Последний раз Валерию Мясникову видели 10 октября
Рустем АХУНОВ
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В последний раз Валерию видели 10 октябряВ последний раз Валерию видели 10 октября
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В Башкирии разыскивают пропавшую без вести перед праздниками Валерию Мясникову.

По данным стерлитамакского поискового сообщества «Отклик», девушка перестала выходить на связь с родными и близкими в минувший четверг, 10 октября. По словам родственников она вышла из дома, но обратно так и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светлые ниже плеч, глаза серые.

Была одета: светлая куртка, черные джинсы, темные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Валерия, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 8-987-106-06-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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