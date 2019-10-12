СЕГОДНЯ 22:20 2019-10-12T22:45:00+03:00

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В сети появилось видео момента аварии с пассажирским автобусом в Уфе. ДТП произошло на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, рядом с остановкой «Спортивная». ПАЗик, следовавший по маршруту №249, столкнулся с вазовской «девяткой», после чего протаранил столб. В салоне автобуса находилось 16 человек, включая водителя. Он, по предварительно информации, ударился головой о лобовое стекло. Сколько пассажиров получили травмы, пока неизвестно. На месте работают медики, а также сотрудники ГИБДД и пожарной службы.

На кадрах записи, опубликованной очевидцем, видно, что водитель маршрутки проезжал перекресток на мигающий «зеленый» сигнал светофора. Перед ним в это время поворот налево пытался совершить водитель встречной легковушки. В итоги машины столкнулись: «девятку» закрутило, а автобус съехал с дороги и протаранил опору.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/737486" frameborder="0"></iframe> ДТП в Уфе — маршрутка протаранила столб после столкновения с легковушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU