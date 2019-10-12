В Уфе маршрутка протаранила столб после столкновения с легковушкой

СЕГОДНЯ 21:37 2019-10-12T21:52:58+03:00

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Сегодня вечером, 12 октября, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП – маршрутный ПАЗик протаранил столб.

Инцидент случился на проспекте Октября, рядом с остановкой общественного транспорта «Спортивная». Опора едва ли не прошила пассажирскую машину, следовавшую по 249 маршруту. По предварительной информации, в салоне находилось 16 человек, включая водителя.

Опора едва ли не прошила пассажирскую машинуФото: Рустем АХУНОВ

Перед тем как въехать в столб, автобус столкнулся с другим автомобилем. На перекрестке улицы 50 лет СССР и проспекта Октября стоит разбитая легковушка – предположительно, вазовская «девятка». Свидетели аварии предполагают, что один из участников аварии пытался проскочить на "красный".

Перед тем как врезаться в столб, автобус столкнулся с легковушкойФото: Рустем АХУНОВ

На место происшествия стянулись несколько машин «скорой», экипажи ГИБДД и пожарная служба. Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Травму получил шофер маршрутки. После столкновения он, предположительно, ударился головой о лобовое стекло. Количество пострадавших среди пассажиров пока неизвестно. По словам очевидцев, угрозы взрыва нет – аккумулятор ПАЗика успели отключить.

ИСТОЧНИК KP.RU