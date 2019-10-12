2019-10-12T09:46:32+03:00
Происшествия

В Башкирии перекроют русло реки, чтобы жители Уфы не отравились

История с аварией на химическом заводе получила новый поворот
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии перекроют русло реки Казмышла, чтобы защитить уфимцев от промышленных стоковВ Башкирии перекроют русло реки Казмышла, чтобы защитить уфимцев от промышленных стоков
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В Башкирии перекроют русло реки Казмышла, чтобы загрязненная после аварии на «Полиэфе» вода не попала в водозабор Уфы.

Напомним, что в минувшую среду на промышленном предприятии в Благовещенске произошло серьезное ЧП – обвалилась стенка хранилища химических стоков. По данным аварийных служб, порядка 7 тысяч тонн промышленных сточных вод могли попасть в местную речку.

По данным РИА «Новости», в скором времени река Казмышла будет перекрыта для того, что не допустить попадания стоков в уфимский водозабор. Русло реки переместят в специальный котлован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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