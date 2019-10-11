2019-10-11T14:27:22+03:00
Происшествия

Уфимку задержали в сургутском аэропорту за пьяный дебош

Женщину не пустили на самолет из-за того, чтобы она была сильно пьяна
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Татьяна Коркина
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В сургутском аэропорту задержали нетрезвую жительницу Уфы, которая вела слишком шумно и развязно. Как рассказали наши коллеги «КП-Югра», женщину задержали в стерильной зоне аэропорта, а это значит, что уфимка уже успела купить билет на самолет, но перебрала с алкоголем в ожидании рейса. Когда поведение пассажирки стало совсем безобразным, служба авиационной безопасности была вынуждена вызвать полицейских и составить акт о нарушении правил полета.

В итоге самолет улетел без своей пассажирки, а саму уфимку доставили в линейное отделение полиции при аэропорте.

Напомним, что вчера, 10 октября, в Уфе экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс «Москва - Челябинск». Дело в том, что один из пассажиров решил тихонько перекурить в туалете, хотя это строго запрещено правилами перелета. В итоге с нарушителем разбирается полиция, а самолет отправился дальше в пункт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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