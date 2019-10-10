В аэропорту Уфы экстренно сел самолет, на борту которого закурил пассажир

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-10T10:45:25+03:00

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Сегодня утром, 10 октября, самолет из Москвы совершил внеплановую посадку в аэропорту Уфы из-за того, что на борту закурил пассажир. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Москва.

Воздушное судно должно было следовать рейсом Москва-Челябинск. Во время полета один из пассажиров не сдержался и пошел в туалетную комнату, где закурил сигарету. После этого на лайнере сработал датчик. Экипаж самолета во избежание риска возгорания принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. Таковым оказалась воздушная гавань Уфы.

После приземления полиция сняла нарушителя с борта, и лайнер благополучно продолжил путь в Челябинск. Рейс был задержан на 41 минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU