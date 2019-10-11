2019-10-11T12:01:08+03:00
Общество

«Спутник FМ» вновь удостоен высшей награды страны в области радиовещания!

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«Спутник FМ» вновь удостоен высшей награды страны в области радиовещания«Спутник FМ» вновь удостоен высшей награды страны в области радиовещания
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9 октября в Москве в "Вегас Сити Холле", состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области радиовещания «Радиомания - 2019». Как отметил президент Российской академии радио Андрей Романченко: "В этом году на конкурс поступило 183 проекта из 41 субъекта Российской Федерации. Слушать их было очень интересно, но выбирать победителей сложно".

В номинации «Продвижение радиостанции, внеэфирный проект» победила акция радиостанции «Спутник FМ» «27 миллионов шагов за Победу»!

«Это был очень эмоциональный и массовый проект, - признается главный редактор радио «Спутник FМ» Роза Тухбатова. Жители республики, наши соотечественники во всех уголках мира, известные люди, взрослые и дети – все в едином порыве ШАГАЛИ в память о своих дедах и прадедах, приближавших Великий День Победы! За месяц участники акции внесли в общую копилку более 29 миллионов шагов. И 9 мая в Берлине автор проекта Лиля Шакирова от имени всех участников акции возложила красные гвоздики к подножию памятника воину- освободителю в Трептов парке. Вместе участники акции «27 миллионов шагов за Победу!» совершили великий путь от Уфы до Берлина! Спасибо всем! Это наша общая Победа! "

Вице-президент Российской академии радио Юрий Костин, отметил высокий уровень работ, присланных на конкурс из регионов страны: «Я очень рад за наших коллег из регионов. Там создаются качественные, оригинальные радиопроекты, слушать которые одно удовольствие!»

«Радиомания» — самая престижная награда в сфере радиовещания в России, которая по праву считается радийным «Оскаром». Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио.

Радиостанция «Спутник FМ» - семикратный обладатель престижной награды.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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