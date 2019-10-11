В Башкирии извращенец надругался над 8-летним мальчиком прямо в городском бассейне

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-11T10:04:08+03:00

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Неприятный инцидент произошел на днях в Салавате: там 41-летний местный житель надругался над ребенком прямо в общественном бассейне. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», мужчина прошел за восьмилетним мальчиком в душевую кабину и там прикасался к нему своими интимными частями тела. Второклассник испытал сильнейший шок, но через несколько дней все же рассказал родителям о случившемся, и те немедленно обратились в полицию. Вскоре извращенца задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются причины и условия, способствующие совершенному преступлению, — прокомментировали в пресс-службе республиканского следкома.

Напомним, недавно похожий случай произошел в городе Октябрьском - там неизвестный мужчина надругался над 15-летней школьницей прямо в продуктовом магазине. Злоумышленника продолжает разыскивать полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU