Неизвестный надругался над 15-летней девочкой из Башкирии в магазине

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-07T11:41:44+03:00

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Накануне вечером в отдел полиции города Октябрьский обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что над ее дочерью надругался неизвестный.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что все произошло в одном из городских продуктовых магазинов. Мужчина совершил в отношении 15-летней девочки «действия сексуального характера». По описанию школьницы правоохранителями был составлен портрет предполагаемого преступника. Сейчас они разыскивают подозреваемого по всему городу.

Собеседник добавил, что в магазине имеется камера видеонаблюдения, однако попал ли неизвестный в поле ее зрения, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU