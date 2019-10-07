2019-10-07T11:41:44+03:00
Происшествия

Неизвестный надругался над 15-летней девочкой из Башкирии в магазине

С заявлением в полицию обратилась мама потерпевшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Правоохранители составили субъективный портрет подозреваемого по описанию потерпевшейПравоохранители составили субъективный портрет подозреваемого по описанию потерпевшей
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Накануне вечером в отдел полиции города Октябрьский обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что над ее дочерью надругался неизвестный.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что все произошло в одном из городских продуктовых магазинов. Мужчина совершил в отношении 15-летней девочки «действия сексуального характера». По описанию школьницы правоохранителями был составлен портрет предполагаемого преступника. Сейчас они разыскивают подозреваемого по всему городу.

Собеседник добавил, что в магазине имеется камера видеонаблюдения, однако попал ли неизвестный в поле ее зрения, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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