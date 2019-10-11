Профсоюз медиков Башкирии прокомментировал скандал в ишимбайской больнице

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-11T18:00:46+03:00

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В республиканской организации профсоюза работников здравоохранения прокомментировали скандал в приемном покое ишимбайской ЦРБ. Напомним, недавно в сети появилась видео, которое снял один из пациентов. Автору ролика якобы отказали в перевязке, и тогда он стал выяснять отношения с врачом. На записи мужчина заявил, что медик якобы его ударил, и обвинил врача в том, что от того исходит запах перегара. В конечном счете пациент вызвал полицейских и видео в соцсети.

В профсоюзе медиков сообщили, что обратились в полицию по факту хулиганства в приемном покое Ишимбайской ЦРБ. Представители организации раскрыли суть конфликта. По их информации, больному сделали операцию на шее в Тюмени. В пятницу, 4 октября, он обратился в приемный покой Ишимбайской ЦРБ.

– Повязка была чистая, сухая, подобные перевязки делают в рабочее время планово в поликлинике. Об этом больному и сказали, но он начал хамить, требовать перевязки, снимая все на видеокамеру, мешая врачам оказывать помощь по-настоящему нуждающемуся. В это время в приемной покое госпитализировали ребенка с черепно-мозговой травмой, – рассказали в пресс-службе профсоюза.

Заведующий правовым отделом организации Виталий Манзюков пояснил, что есть разделение помощи на экстренную и плановую. У разбушевавшегося пациента был второй случай, а он требовал оказать ему именно экстренную помощь.

– Если бы врачи в приемной покое сделали перевязку, этот случай не подлежал бы оплате и медиков оштрафовали, – добавил Манзюков.

Вернувшись домой, пациент вызвал скорую. В грубой форме он потребовал от фельдшера, чтобы его вновь доставили в больницу. Во второй раз оказавшись в медучреждении, парень, по словам представителей профсоюза, начал оскорблять медиков и вести себя вызывающе. В частности, камера наблюдения зафиксировала, как он выбивал дверь в кабинет.

– Врач не бил больного, а пытаясь избежать конфликта, закрывал дверь ординаторской. Пациент, пытаясь открыть дверь, мог получить удар. После этого пациент вызвал милицию, потребовал освидетельствование врача. Алкоголя в крови врача не обнаружено, – отметили в правозащитной организации.

Как оказалось, пациента в ЦРБ знают уже давно. В 2016 году он напал на медсестру и душил ее зарядкой мобильного телефона. Тогда полиция не возбудила уголовного дела, поскольку не обнаружила состава преступления.

Недавний конфликт привел к тому, что медсестра приемного покоя сейчас находится в больнице с ишемической атакой, а врач, противостоящий разбушевавшемуся пациенту не хочет работать у условиях агрессии. Профсоюз медиков обратился в правоохранительные органы по факту хулиганских действий и оскорбления медработников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/737047" frameborder="0"></iframe> Пациент в ишимбайской ЦРБ // 10.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU