2019-10-08T08:04:47+03:00
Происшествия

«Вы врач или кто?»: в Башкирии пациент обвинил хирурга в пьянстве и избиении

В соцсети попал ролик, записанные в одной из больниц Ишимбая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В одной из больниц Ишимбая на днях произошел скандал. Мужчина пришел в клинику на перевязку, но процедуру проводить врачи не торопились, тогда он включил камеру и стал записывать беседу с медиками. Сначала препирательства были лишь словесными, но дальше в ход пошла сила.

В ролике, опубликованном в местных пабликах, видно, как врач отказывается принимать пациента, а затем бьет его в лицо на глазах родственников. При этом пострадавший уверяет, что от врача исходит запах перегара. Он обвиняет того в нападении и пьянстве и угрожает вызвать полицию, на что хирург отвечает, что мужчина сам его спровоцировал, а нападение нужно доказать.

- Вы врач или кто?! - буквально захлебывается от возмущения мать пострадавшего. - Завтра на горячей линии все будет!

Видео обрывается на том, как врач выгоняет пациента с матерью из кабинета дожидаться полиции.

- Перевязку так и не сделали, пять часов там были, - говорится в тексте к ролику.

- Если у вас текущая перевязка, так её в поликлинике делают, а не в приёмном покое. Поликлиники по субботам работают, кстати до 16-00. Поэтому отказали Вам правильно, и никаких ужасов и кошмаров здесь нет, - заметила в комментариях местная жительница Светлана К.

В Башкирии пациент обвинил врача в нападении.Видео: Чёрно-Белый список СалаватАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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