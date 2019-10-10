2019-10-10T20:02:31+03:00
Происшествия

В Уфе осудили мужчину, который убил жену и брата, застав их в постели

Злоумышленник получил 17 лет тюрьмы
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии местного жителям признали виновным в убийстве своей жены и брата. 54-летнего мужчину осудили по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Напомним, что 3 ноября подсудимый пришел домой и застал в супружеской кровати свою жену и родного брата. На почве ревности он схватил ружье и застрелил сначала жену, а затем убегающего из квартиры брата. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Затем мужчина позвонил в полицию и во всем сознался.

В ходе следствия и суда он признал вину. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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