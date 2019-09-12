2019-09-12T16:57:46+03:00
Происшествия

Под суд пойдет уфимец, который из ревности застрелил родного брата и бывшую жену

Резонансное дело получило продолжение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Выстрелом в голову мужчина убил свою бывшую женуВыстрелом в голову мужчина убил свою бывшую жену
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Исполняющий обязанности прокурора Башкирии Виктор Логинов утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. На скамью подсудимых отправят 54-летнего уфимца, который в упор застрелил бывшую жену, а затем – родного брата.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пьяный мужчина, находясь в собственной квартире, приревновал родственника к бывшей супруге. По предварительной информации, он застал их в постели. Ревнивец тут же бросился к сейфу, в котором хранилось самозарядное ружье «Сайга-410К», и выстрелил с близкого расстояния в голову 44-летней жене. Она скончалась на месте. Затем ослепленный яростью хозяин в упор расстрелял 65-летнего брата, который пытался убежать. Ранение в грудь оказалось фатальным.

Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

В Уфе мужчина в порыве ревности убил свою жену и брата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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