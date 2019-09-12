Под суд пойдет уфимец, который из ревности застрелил родного брата и бывшую жену
Исполняющий обязанности прокурора Башкирии Виктор Логинов утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. На скамью подсудимых отправят 54-летнего уфимца, который в упор застрелил бывшую жену, а затем – родного брата.
По версии следствия, в ноябре прошлого года пьяный мужчина, находясь в собственной квартире, приревновал родственника к бывшей супруге. По предварительной информации, он застал их в постели. Ревнивец тут же бросился к сейфу, в котором хранилось самозарядное ружье «Сайга-410К», и выстрелил с близкого расстояния в голову 44-летней жене. Она скончалась на месте. Затем ослепленный яростью хозяин в упор расстрелял 65-летнего брата, который пытался убежать. Ранение в грудь оказалось фатальным.
Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
В Уфе мужчина в порыве ревности убил свою жену и брата.
ИСТОЧНИК KP.RU