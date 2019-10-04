2019-10-04T10:21:39+03:00
Общество

Уфимцы устроили давку в автобусе – пассажиры пытаются занять хотя бы стоячее место

Из-за переполненных маршруток некоторым приходится ловить попутку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Слева — утро жителей Зубово, справа — вечер // vk.comСлева — утро жителей Зубово, справа — вечер // vk.com
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Жителям уфимского села Зубово каждый день по пути на работу и обратно приходится участвовать в самой настоящей давке, чтобы занять хотя бы стоячее место в маршрутке.

Видео, на котором толпа людей пытается запихнуть себя в микроавтобус, опубликовала в соцсети жительница Зубово.

Автор поста рассказала, что такая картина наблюдается каждое утро, когда люди едут на работу, и каждый вечер по возвращении домой. Проблема появилась относительно недавно, и связана она с тем, что село активно застраивается многоквартирными домами. Недавно в эксплуатацию ввели тысячу квартир. При этом количество транспорта, которое могло бы обслужить новоприбывших жителей села, не увеличивается.

– Маршрутки не в силах вместить всех желающих и жителям приходится искать попутчиков в город с утра и из города вечером. Часто происходит давка в автобусе, дышать нечем, автобус не вмещает всех желающих, люди остаются на улице, опаздывают на работу, – возмутилась девушка, опубликовавшая пост.

Жители Зубово неоднократно в течение года обращались в администрацию, но все без толку: ни одно заявление не принесло положительного результата. Застройщик тоже ничего не может или не хочет поделать. «Ситуация действительно накаляется», – резюмировала свой рассказ автор поста.

Давка в уфимском автобусе 04.10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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