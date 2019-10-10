Смертельное ДТП в Башкирии: молодой парень на легковушке врезался в трактор

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-10T09:36:37+03:00

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Накануне вечером в Кушнаренковском районе Башкирии в ДТП скончалась 54-летняя женщина. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, все произошло на 18 километре автодороги Кушнаренково-Чекмагуш. 21-летний житель Чекмагушевского района за рулем вазовской «пятнадцатой» врезался в попутный трактор.

В результате столкновения травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка легковушки. Она скончалась до приезда медиков. Водителя с различными повреждениями доставили в больницу.

фото: ГИБДД РБ

Напомним, минувшим вечером случилась еще одна авария с трагическими последствиями: легковушка протаранила стоявший посреди дороги грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU