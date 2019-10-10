В Башкирии легковушка протаранила стоящий посреди дороги КамАЗ – водитель погиб
Смертельное ДТП произошло в Баймакском районе
фото: ГИБДД РБ
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ДТП с трагическими последствиями произошло накануне вечером в Баймакском районе Башкирии. По данным региональной ГИБДД, 51-летний житель Зилаирского района за рулем Daewoo Nexia въехал в стоящий КамАЗ. Грузовик находился посреди проезжей части из-за поломки.
Водитель легковушки получил серьезные травмы. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» успели госпитализировать его в больницу. Однако сегодня ночью мужчина скончался.
9 октября на дорогах Башкирии зафиксировано 17 ДТП, в которых два человека погибли и 18 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU