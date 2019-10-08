В следкоме рассказали подробности жестокого убийства уфимки ее возлюбленным

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-08T19:56:05+03:00

Мужчина нанес своей возлюбленной несколько ударов в шею и голову

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СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту убийства 30-летней уфимки. Напомним, с женщиной расправился гражданский муж. После содеянного он покончил с собой. Его тело было обнаружено под окнами многоэтажки в Демском районе.

В пресс-службе правоохранительного ведомства рассказали, что сообщение об обнаружении тела 32-летнего мужчины на улице Дагестанской поступило в полицию 4 октября. В ходе разбирательства стражи порядка нашли в комнате, где проживал погибший, тело его супруги.

По версии следствия, между парой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина нанес жене несколько ударов ножом в голову и шею, в результате чего та скончалась на месте. После этого подозреваемый покинул место преступления и свел счеты с жизнью.

Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия, допрашивают очевидцев и изучают личности погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU