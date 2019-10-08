2019-10-08T19:56:05+03:00
Происшествия

В следкоме рассказали подробности жестокого убийства уфимки ее возлюбленным

Мужчина нанес своей возлюбленной несколько ударов в шею и голову
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту убийства 30-летней уфимки. Напомним, с женщиной расправился гражданский муж. После содеянного он покончил с собой. Его тело было обнаружено под окнами многоэтажки в Демском районе.

В пресс-службе правоохранительного ведомства рассказали, что сообщение об обнаружении тела 32-летнего мужчины на улице Дагестанской поступило в полицию 4 октября. В ходе разбирательства стражи порядка нашли в комнате, где проживал погибший, тело его супруги.

По версии следствия, между парой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина нанес жене несколько ударов ножом в голову и шею, в результате чего та скончалась на месте. После этого подозреваемый покинул место преступления и свел счеты с жизнью.

Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия, допрашивают очевидцев и изучают личности погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшая Элвина Грея поборется за сердце комика Тимура Батрутдинова
В МВД прокомментировали массовые драки в Стерлитамаке
Депутаты Башкирии намерены помогать строить дом молодым специалистам и многодетным семьям
В Уфе на крыше недостроя парочка устроила жуткую фотосессию
В Благовещенском районе Башкирии произошел выброс технологической пены
Как смотреть телевизор после отключения аналогового вещания?
Частные перевозчики Уфы грозятся поднять цены за проезд
В Башкирии обнаружили трупы двух младенцев
«Будем ловить и наказывать»: Хабиров о разгроме «умных» остановок в Уфе
Информация о презентации телеканала «Салям» в г.Сибай.
Вице-мэр Уфы прокомментировал слухи о своей отставке
В администрации Уфы сменился руководитель одного из подразделений
17-летнего баяниста из Башкирии нашли мертвым с пакетом на голове
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Власти Башкирии рассмотрели 103 инвестиционных проекта на 170 млрд рублей
В Башкирии мать-одиночка и семеро ее детей лишились крова и ютятся в комнате общежития
Стали известны подробности гибели молодой уфимки в кабинете косметолога
В Уфе бомж вместе с другом изнасиловал пенсионерку
Обновленный терминал в аэропорту Уфы увеличит пропускную способность в два раза
«Салават Юлаев» на домашней арене проиграл «Металлургу» с разгромным счетом
В Башкирии молодой водитель насмерть сбил мужчину
«Cоседи слышали крики»: житель Уфы убил возлюбленную и покончил с собой
В Уфе синоптики зафиксировали рекордное потепление